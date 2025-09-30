Tancat 6 setmanes l'accés a l'estació Passeig de Gràcia de l'L4 del Metro de Barcelona

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
L'entrada que dona accés a l'estació Passeig de Gràcia de l'L4 del Metro de Barcelona, a la cruïlla de la Gran Via amb el passeig de Gràcia, està tancada des de dilluns i durant les pròximes 6 setmanes per obres de millora d'accessibilitat.
Els treballs en marxa consisteixen en la millora de la connexió entre les andanes i els vestíbuls de les diverses línies de metro de l'intercanviador (L2, L3 i L4) i Rodalies, segons ha informat la Generalitat aquest dimarts en un comunicat.
Aquesta obra, que conclourà a finals d'any i compta amb un pressupost de 5,2 milions, facilitarà que una persona amb mobilitat reduïda pugui fer tots els transbords possibles sense haver de sortir al carrer.