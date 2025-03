El tancament total de Heathrow afecta 54 vols a Espanya, amb 22 cancel·lacions a Barcelona i Madrid

L'aeròdrom londinenc suspèn tota l'operativa d'aquest divendres, amb més de 1.300 vols

MADRID, 21 març (EUROPA PRESS) -

El tancament total de l'Aeroport de Heathrow-Londres aquest divendres per un "tall d'energia significatiu", a causa de l'incendi d'una subestació, afecta 54 vols a Espanya, dels quals 22 han estat cancel·lats a Barcelona i Madrid amb origen o destinació a la capital britànica.

Així ho ha informat Aena a través d'X, en què ha especificat que a Madrid s'han suspès 10 vols, cinc arribades i cinc sortides, mentre que a Barcelona han estat 12 trajectes, dels quals cinc arribades i set sortides.

A més a més, a l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas s'han desviat cinc operacions amb destinació a Londres i amb origen de Ciutat del Cap, les Bermudes, Rio de Janeiro, Miami i Sao Paulo, juntament amb un altre desviament cap a Barcelona des de Ciutat del Cap.

En total, la xarxa espanyola d'Aena tenia previstes 54 operacions amb l'Aeroport de Heathrow: 29 a Madrid, 19 a Barcelona, 2 a Màlaga, 2 a Tenerife Sud i 2 a València.

Davant el tancament de Heathrow per una avaria elèctrica, el gestor aeroportuari ha indicat que els afectats consultin l'estat del seu vol amb la companyia aèria.

En el cas d'Iberia, s'ha pronunciat a X per assenyalar que s'han vist obligats a cancel·lar els primers vols del matí amb origen o destinació Londres. Així, els passatgers afectats estan sent avisats via SMS i correu electrònic.

"No obstant això, si teniu un vol previst per a avui, us preguem que no acudiu a l'aeroport i visiteu el nostre web o l'app o consulteu amb el nostre Whatsapp", ha recomanat l'aerolínia espanyola.

Per la seva banda, el president de la patronal ALA, Javier Gándara, ha explicat en una roda de premsa que, en aeroports d'aquesta grandària, aquestes situacions solen trigar alguns dies a resoldre's, perquè és "molt complex" i compta amb "molts avions de moltes companyies, a més de passatgers". Tot i així, espera que l'aeròdrom pugui recuperar la normalitat "com més aviat millor".

Segons el portal Flightradar24, aquest divendres hi havia previstos més de 1.350 vols a Heathrow, entre 679 entrades i 678 enlairaments, els quals han estat tots cancel·lats.

Heathrow és l'aeroport més concorregut d'Europa, amb un total de 83,4 milions de passatgers el 2024, assolint un nou rècord anual, la qual cosa equival a 220.000 viatgers a l'any.