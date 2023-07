Tamara Carrasco reclama a l'Estat una indemnització pel seu confinament a Viladecans (Barcelona)

BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

L'activista independentista Tamara Carrasco ha presentat una reclamació patrimonial al Ministeri de Justícia perquè la indemnitzi amb 24.660 euros pel confinament que li van ordenar mentre se l'investigava per incitació de desordres públics, ha explicat en un tuit recollit per Europa Press.

Carrasco, l'absolució de la qual va confirmar el Tribunal Suprem (TS) el maig del 2022, ha presentat aquesta demanda pels 411 dies que va passar confinada al municipi de Viladecans (Barcelona) per ordre de l'Audiència Nacional, segons ha detallat aquest dimarts 'Vilaweb'.

El Ministeri de Justícia ha notificat a l'advocat de Carrasco, Benet Salellas, que ha rebut la reclamació; disposa d'un any per tramitar-la, i per respondre-hi haurà de demanar un informe al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) sobre l'expedient de Carrasco.

En cas que el ministeri consideri que l'activista no ha de ser indemnitzada, Carrasco podria recórrer a la via judicial mitjançant un contenciós administratiu i elevar-ho si fos el cas al TS.