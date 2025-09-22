Tallen a la nit la circulació pels ramals de l'enllaç 26 de l'AP-7 a Gelida (Barcelona)

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
Les obres de rehabilitació del ferm de l'autopista AP-7, al seu pas per Gelida (Barcelona), obliguen a tallar des d'aquest dilluns i fins al pròxim 3 d'octubre els ramals d'entrada i sortida de l'enllaç 26 en horari nocturn.
El tancament de la calçada es farà entre les 22 i les 6 hores i els talls es produiran en fases successives per a cadascun dels marges de l'autopista, de manera que els ramals de l'altre costat quedin operatius, segons ha informat el Govern central en un comunicat.
A més a més, els enllaços 25 i 27 de l'autopista estaran disponibles per a l'accés a Gelida, i "tots aquests itineraris alternatius seran convenientment senyalitzats".
Les obres consisteixen a instal·lar un nou paviment fonoreductor que permetrà disminuir la contaminació acústica a la població, la qual cosa inclou operacions de fresat, reposició del ferm i repintat de marques vials.
Aquesta actuació compta amb un pressupost de 519.000 euros, finançats pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.