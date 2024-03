Tallats accessos a diverses presons de Catalunya per les protestes davant la mort d'una cuinera

BARCELONA, 15 març (EUROPA PRESS) -

Les protestes dels funcionaris de presons d'aquest divendres al matí han tallat els accessos a diversos centres penitenciaris de les províncies de Barcelona, Tarragona i Lleida, les quals han estat convocades arran de la mort d'una cuinera a la presó tarragonina de Mas d'Enric, al Catllar.

Segons han informat a Europa Press fonts de la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat, la consellera Gemma Ubasart i el seu equip estan reunits monitorant els esdeveniments i treballant per garantir els serveis penitenciaris.

Aquest divendres al matí hi ha talls als accessos a les presons de Quatre Camins, Lledoners (Barcelona), Mas d'Enric (Tarragona) i Ponent (Lleida), mentre que a Puig de les Basses (Girona) hi ha concentracions però no està tallat l'accés, han confirmat fonts dels sindicats i dels Mossos d'Esquadra.