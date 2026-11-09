Tallat l'accés rodat i a peu al Port de Tarragona per la vaga del sector del metall

TARRAGONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha explicat que tots els accessos al recinte portuari estan afectats per la vaga del sector del metall i que no s'hi permet l'accés rodat ni de vianants, fins i tot des de l'accés de vianants a la Marina Port Tarragona, en un comunicat aquest dimecres.
Ha explicat que "grups de manifestants han bloquejat l'accés" de l'Eix Transversal, el Moll de Reus i el Dic de Llevant, i que la circulació de camions i turismes s'ha reduït un 87,24% fins a les 12 hores comparat amb un dia normal.
D'altra banda, en l'estiba i desestiba de vaixells, l'activitat es manté amb normalitat.
L'Autoritat Portuària ha reforçat la vigilància als accessos del recinte portuari i ha incrementat la presència de la Policia Portuària als tres punts d'accés al port "per poder prestar l'ajuda necessària a qui ho sol·liciti".
Així mateix, s'ha habilitat un carril d'entrada i un altre de sortida a l'accés des de l'A-27 per facilitar l'entrada de vehicles en cas d'emergència i per a la sortida de mercaderies perilloses.