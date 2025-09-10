Tallaran la B-420 entre Berga i Cardona (Barcelona) per obres durant 4 mesos

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori de la Generalitat tallarà el trànsit de la B-420 entre Berga i Cardona (Barcelona) per obres de millora a partir del dilluns 15 de setembre i durant quatre mesos, segons ha informat aquest dimecres en un comunicat.
En conseqüència, els vehicles que circulin per la B-420 en direcció a Berga o Solsona (Lleida) per dirigir-se a la C-26 s'hauran de desviar per la B-421 per l'interior de Montmajor (Barcelona).
Els vehicles que circulin per la C-26 en direcció a Cardona caldrà que es desviïn pel mateix itinerari alternatiu.
Els treballs, en marxa des de la primavera, consisteixen en l'eixamplament i millora del traçat de la B-420 en un tram de 4,5 quilòmetres per afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció.
Les obres compten amb una inversió d'uns 13 milions d'euros i es preveu que acabin durant el 2027.