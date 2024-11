Tallades R13, R14, R16, R16 i R17 des de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) pel temporal

TARRAGONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens a l'R13, R14, R16, R16 i R17 de Rodalies romandrà tallada aquest dilluns al matí per la previsió de condicions meteorològiques adverses al sud de Catalunya.

Segons ha informat Renfe en un comunicat, les línies estaran tallades en aquest punt fins a les 15 hores i es restringirà al 40% el servei alternatiu per carretera establert a Roda de Berà (Tarragona) de 6.30 a 9.30 hores i al 20% la resta de la jornada.

La companyia comunicarà a través dels seus canals de comunicació i atenció al client la informació dels últims trens que circularan per les línies afectades, així com dels serveis d'autobusos previstos per a aquest dimarts.