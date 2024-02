Tallades l'N-152 a Puigcerdà i la C-38 al coll d'Ares (Girona) per les tractorades

GIRONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

La circulació a les vies N-152 i C-38 està tallada a Puigcerdà i el coll d'Ares (Girona), respectivament, aquest dimarts al matí per les tractorades convocades per Unió de Pagesos (UP) fins a aquest dijous.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació a X recollida per Europa Press, es mantenen els talls dels pagesos a l'AP-7 i l'N-II a Pontós, els quals provoquen cues a la C-26 entre Borrassà i Navata, a la GI-623 entre Bàscara i Vilaür i a la C-31 entre Vilamalla (Girona) i Siurana (Tarragona).

UP ha convocat tractorades aquest dimarts i dimecres en diversos accessos cap a la frontera amb França a Girona, i des de dimarts fins dijous en diferents carreteres de Lleida per protestar per "la competència deslleial de les importacions que no compleixen amb les mateixes condicions exigides als productes agraris" a la UE.