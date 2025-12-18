Tallades les línies R1 i RG1 de Rodalies entre Barcelona i Badalona per obres del 3 a l'11 de gener

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha explicat que les línies R1 i RG1 de Rodalies estaran tallades entre les estacions de Barcelona-El Clot i Badalona entre el 3 i l'11 de gener per les obres que Adif executa al voltant de la futura estació de La Sagrera, en un comunicat aquest dijous.
Ha afegit que cal fer el tall per la complexitat dels treballs, ja que es desenvolupen sobre la infraestructura ferroviària.
Renfe ha explicat als passatgers que el servei ferroviari tindrà Badalona com a origen i destinació, i que els passatgers podran continuar el viatge amb l'L2 del Metro de Barcelona des de Badalona i el Tram des de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).
A més a més, podran fer servir les línies R2 i R4 de Rodalies per arribar a les estacions de l'Hospitalet, Sants, Plaça Catalunya, Arc de Triomf i Clot.
Durant els dies que duri el tall, els viatgers hauran de demanar un bitllet de canvi amb els serveis alternatius de metro, bus o tramvia a l'estació d'origen presentant el bitllet de Rodalies.