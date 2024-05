Tallada l'R3 entre Ripoll (Girona) i Vic (Barcelona) per una incidència tècnica

BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens de l'R3 de Rodalies està tallada aquest dimarts des de les 11 hores entre les estacions de Ripoll (Girona) i Vic (Barcelona) per una incidència tècnica.

Segons han informat fonts d'Adif i Renfe en sengles anotacions a X recollides per Europa Press, els tècnics treballen per solucionar el tall tan aviat com sigui possible, el qual s'ha produït en primera instància entre Ripoll i Sant Martí de Centelles (Barcelona) i a causa del qual Protecció Civil ha activat el Ferrocat.

Aquest tall s'ha produït després que aquest dimarts al matí l'R13 i l'R14 han estat tallades per un robatori de coure, i també després de les afectacions a 8 línies de Rodalies per un altre robatori de coure diumenge, que encara té efectes en algunes d'aquestes línies.