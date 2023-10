Tallada l'R3 entre Ripoll (Girona) i Sant Quirze de Besora (Barcelona) després d'atropellar un cavall

BARCELONA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

La circulació de la línia R3 de Rodalies ha quedat interrompuda aquest dimarts a la tarda entre Ripoll (Girona) i Sant Quirze de Besora (Barcelona) per "l'atropellament d'un cavall".

Segons ha informat Adif en una anotació a través de la xarxa social X recollida per Europa Press, el personal de la companyia treballa per retirar-lo tan aviat com sigui possible.

A més a més, s'ha establert un pla alternatiu de transport amb transbords per carretera per als viatgers afectats.