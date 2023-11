Tallada l'R3 entre Figaró (Barcelona) i Puigcerdà (Girona) per una avaria en les instal·lacions

BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens a l'R3 de Rodalies ha estat tallada aquest dilluns al matí entre Figaró (Barcelona) i Puigcerdà (Girona) per una avaria al Centre de Trànsit Centralitzat (CTC) del tram, informa Renfe en una nota a 'X' recollida per Europa Press.

Segons afegeix Adif en una altra publicació a 'X' recollida per Europa Press, la incidència es tracta d'un robatori de cable, pel qual ja han enviat tècnics per posar-li solució el més aviat possible.

Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta del pla Ferrocat arran de la interrupció de la circulació, per la qual avisen que s'està gestionant transport alternatiu.