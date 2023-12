Tallada l'R15 entre Pradell i Riudecanyes (Tarragona) per l'avaria d'un tren Captrain

TARRAGONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens a l'R15 de Rodalies de Catalunya ha estat tallada aquest dimarts sobre les 7.30 hores entre Pradell de la Teixeta i Riudecanyes (Tarragona) per l'avaria d'un tren de mercaderies de l'empresa Captrain.

Segons han informat fonts de Renfe a Europa Press, s'ha establert servei alternatiu per carretera entre les estacions tarragonines afectades.

L'avaria d'un tren de mercaderies va interrompre aquest dilluns durant unes quatre hores la circulació de trens de la línia Saragossa-Reus entre Casp i Xipriana, per la qual també es va establir servei alternatiu per carretera, va informar Adif en una nota a 'X' recollida per Europa Press.