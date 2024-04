Tallada l'R1 de Rodalies entre Mataró i Arenys de Mar per un atropellament mortal

BARCELONA, 3 abr. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens de l'R1 de Rodalies de Catalunya ha estat tallada aquest dimecres cap a les 10.30 entre les estacions de Mataró i Arenys de Mar (Barcelona) per un atropellament mortal.

Segons ha informat Renfe en una anotació a X recollida per Europa Press, s'ha establert un servei alternatiu per carretera per pal·liar el tall.

Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta del Pla d'emergències en transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat), ha indicat a través de la xarxa social X.