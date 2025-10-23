Tallada l'R1 de Rodalies entre el Clot i Badalona (Barcelona) per un obstacle a les vies

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
La línia R1 de Rodalies està tallada aquest dijous a les 14.00 hores entre les estacions d'El Clot i Badalona (Barcelona) per la presència d'un obstacle a les vies, informen fonts de Renfe a Europa Press.
El vent pot haver causat la caiguda d'aquest objecte a les vies.
D'altra banda, l'R8 també està tallada entre Martorell i Rubí (Barcelona), i els trens de l'R4 circulen per una via entre Castellbisbal i Sant Sadurní (Barcelona) amb demores de 15 minuts de mitjana.