Tallada l'R1 i l'RG1 de Rodalies entre Mataró i Arenys (Barcelona) per un atropellament mortal

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La circulació de les línies R1 i RG1 de Rodalies està tallada entre les estacions de Mataró i Arenys de Mar (Barcelona) per un atropellament mortal que s'ha produït aquest dimecres cap a les 17.00 hores, informen fonts de Renfe a Europa Press.
Les mateixes fonts expliquen que l'atropellament s'ha produït en un punt prop de l'andana a l'estació de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).
Per això, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat i s'ha establert un transport alternatiu per carretera entre Mataró i Arenys.