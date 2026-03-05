Publicat 05/03/2026 11:48

Tallada la línia S2 d'FGC entre Bellaterra i Universitat Autònoma (Barcelona) per una manifestació

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -

La línia S2 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) està tallada aquest dijous a les 11.50 hores entre les estacions de Bellaterra i Universitat Autònoma (Barcelona) per una manifestació que ocupa les vies, informa Protecció Civil en un missatge a X recollit per Europa Press.

Concretament, la línia funciona entre Plaça Catalunya i Bellaterra i entre Universitat Autònoma i Sabadell Parc del Nord.

Per aquests fets s'ha hagut de posar en prealerta el pla Ferrocat.

