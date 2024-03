Tallada l'AP-7 a l'Ampolla (Tarragona) per les protestes dels pagesos

TARRAGONA, 6 març (EUROPA PRESS) -

Els pagesos catalans han tallat a les 9.40 hores l'AP-7 al seu pas per l'Ampolla (Tarragona) per la protesta convocada per l'Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja) per a aquest dimecres.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), el tall entre l'Ampolla i l'Aldea (Tarragona) afecta uns 10 quilòmetres i s'estan desviant vehicles en sentit sud per la sortida 39A i en sentit nord per les sortides 40 i 41.

Els pagesos protesten aquest dimecres perquè, al seu parer, la Generalitat "no ha atès les demandes del sector" quant a la reducció de la burocràcia i els pagaments pendents dels ajuts que contempla la política agrària comuna (PAC), han informat fonts del sindicat a Europa Press.