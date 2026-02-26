Publicat 26/02/2026 18:39

Tallada l'alta velocitat i l'R16 de Rodalies entre l'Aldea i l'Ametlla (Tarragona) per atropellament

Archivo - Prealerta Ferrocat de Protecció Civil
PROTECCIÓ CIVIL - Arxiu

TARRAGONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -

La circulació dels trens d'alta velocitat i de la línia R16 de Rodalies està interrompuda aquest dijous cap a les 18.00 hores entre les estacions de l'Aldea i l'Ametlla de Mar (Tarragona) per l'atropellament d'una persona, informa Protecció Civil en un comunicat a X recollit per Europa Press.

Concretament, es tracta d'un tren Euromed i Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre Tortosa i l'Ametlla.

Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat.

Contador

Contingut patrocinat