Tallada l'alta velocitat i l'R16 de Rodalies entre l'Aldea i l'Ametlla (Tarragona) per atropellament

TARRAGONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
La circulació dels trens d'alta velocitat i de la línia R16 de Rodalies està interrompuda aquest dijous cap a les 18.00 hores entre les estacions de l'Aldea i l'Ametlla de Mar (Tarragona) per l'atropellament d'una persona, informa Protecció Civil en un comunicat a X recollit per Europa Press.
Concretament, es tracta d'un tren Euromed i Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre Tortosa i l'Ametlla.
Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat.