Tallada el carrer Muntaner de Barcelona durant 13 mesos per les obres de la L8 de FGC

BARCELONA 7 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha explicat que les obres de prolongació de la L8 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) obliguen a tallar el carrer Muntaner de Barcelona entre els carrers Laforja i Marià Cubí durant 13 mesos, en un comunicat aquest dijous.
El tall, que s'iniciarà aquest diumenge, ha de servir per construir una de les sortides d'emergència del futur túnel del nou tram de FGC i els conductors hauran de desviar-se per itineraris alternatius.
Generalitat i Ajuntament de Barcelona han acordat diverses mesures com un canvi de sentit del carrer Amigó entre Via Agusta i Travessera de Gràcia des del passat 27 de juliol.
A més, des d'aquest divendres s'ampliarà la capacitat de la Via Augusta en sentit Besòs entre Muntaner i Balmes, que comptarà amb dos carrils per sentit.
També s'ha reconfigurat l'encreuament amb Balmes per guanyar la capacitat del tràfic que baixi per Muntaner, de manera que es pugui desviar per Via Augusta i recuperar el sentit mar a Balmes, i s'habilitarà el gir a l'esquerra de Via Augusta cap a Balmes per mantenir el sentit muntanya.