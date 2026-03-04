El Talent Arena 2026 tanca la segona edició amb 25.000 visitants, un 25% més

Fajula (MWCapital) afirma que el saló consolida l'aposta pel talent digital
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)
El Talent Arena 2026, l'esdeveniment impulsat per Mobile World Capital Barcelona en paral·lel al Mobile World Congress i el 4YFN, ha tancat aquest dimecres la segona edició amb 25.000 visitants, un 25% més que l'any passat, provinents de 141 països, amb un 27% de públic internacional.
Del total d'assistents, 9.000 també han passat per la zona XPRO, un espai transversal dissenyat específicament per a perfils professionals altament qualificats, amb continguts avançats, tallers tècnics i sessions de 'networking' exclusives, informen els organitzadors en un comunicat.
Amb aquestes xifres "el Talent Arena consolida la seva posició com el gran punt de trobada del talent digital europeu i reforça el paper de Barcelona com a capital internacional del talent tecnològic".
En conjunt, un 55% dels assistents eren professionals sèniors i més de 2.400 empreses han participat en aquesta segona edició, amb 200 ponents internacionals i 45 'workshops' exclusius.
Les activitats més destacades d'enguany han estat els hackatons i competicions, amb més de 4.000 inscrits de 96 països diferents.
PROGRAMACIÓ
Durant tres dies, el Talent Arena ha ofert una programació centrada en temes com la intel·ligència artificial, l'ètica tecnològica, la robòtica, la ciberseguretat, la computació quàntica, el 'newspace', els semiconductors o la sobirania tecnològica.
El CEO de Mobile World Capital Barcelona, Francesc Fajula, ha afirmat que "aquesta segona edició del Talent Arena consolida l'aposta pel talent digital com a motor de competitivitat i reforça el posicionament de Barcelona com a capital internacional del talent tecnològic".