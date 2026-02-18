El Talent Arena 2026 acollirà més de 160 sessions, 45 workshops i 5 hackatons

MOBILE WORLD CAPITAL BARCELONA
BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
El Talent Arena, l'esdeveniment europeu sobre talent digital organitzat per Mobile World Capital Barcelona i complementari al Mobile World Congress (MWC), acollirà en l'edició 2026 mes de 160 sessions de contingut, 45 workshops, més de 20 activitats a l'Skills Lab, més de 30 sessions de robòtica i gaming i 5 hackatons, informa aquest dimecres en un comunicat.
L'esdeveniment, que se celebrarà entre el 2 i 4 de març al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, preveu reunir líders mundials del sector tecnològic, professionals, estudiants, empreses i comunitats tecnològiques amb l'objectiu de connectar-los i crear noves oportunitats dins l'ecosistema digital.
Així, en aquesta segona edició, el Talent Arena 2026 aprofundirà sobre àmbits com la intel·ligència artificial, el desenvolupament de programari, la ciberseguretat i la computació del núvol o les tecnologies emergents.
L'organització ha destacat, entre d'altres, la participació de noms com el creador de la world wide web (WWW), Tim Berners-Lee, el professor del MIT Pablo Jarrillo-Herrero o la investigadora del Boston Dynamics AI Institute Kate Darling.
Una de les principals novetats respecte a l'edició anterior és XPRO, una zona nova adreçada a desenvolupadors i professionals tecnològics en actiu, mentre que els hackatons "tornen a ser un dels eixos principals d'aquesta edició i han despertat un gran interès entre la comunitat de desenvolupadors, amb més de 4.000 persones registrades procedents de més de 96 països".