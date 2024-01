Talamàs (Cambra de Terrassa) demana que la conurbació de Barcelona estigui "governada" i inclogui Terrassa

Creu que les empreses "no estan en risc" per la sequera tot i que algunes tindran problemes

El president de la Cambra de comerç de Terrassa (Barcelona), Ramon Talamàs, ha defensat que la conurbació de Barcelona "hauria d'estar governada" i comprendre el territori entre Vilanova i la Geltrú i Mataró, incloent Terrassa.

"Terrassa no és a l'àrea metropolitana, però crec que formem part de la conurbació de Barcelona", ha dit en una entrevista d'Europa Press.

Talamàs ha afirmat que la multiplicitat d'administracions provoca un desori i ho atribueix al fet que cada una té el seu propi pes.

En aquest sentit, ha subratllat la tendència cap a una "millor col·laboració" entre la Cambra de Terrassa i la de Sabadell (Barcelona) perquè tenen els mateixos interessos i defensen el mateix.

Ha emmarcat la diferenciació entre totes dues entitats en els seus orígens històrics i ha valorat que "no té sentit", si bé ha destacat que una fusió ni s'ha anunciat ni està a l'agenda.

SEQUERA

El president de la Cambra de Terrassa ha considerat que les empreses de la demarcació --que ha xifrat en 34.000-- "no estan en risc" per la sequera.

"Per a l'activitat industrial, d'aigua no en faltarà, vingui d'un costat o d'un altre", ha confiat, però ha advertit de l'increment de costos que pot implicar la situació i ha augurat que algunes tindran dificultats.

Ha demanat que la Generalitat tingui en compte l'activitat empresarial en el plantejament de restriccions, que la Cambra entén: "Perdríem molt més del que podem perdre per la sequera".

Respecte al retard del traçat de la B-40 entre Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès (Barcelona), ha lamentat que "és una mica riure's de la ciutadania" i ha demanat als responsables polítics que no posin obstacles al projecte.

PACTE NACIONAL PER LA INDÚSTRIA

Talamàs ha qualificat de bona la feina que està fent la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat en reindustrialització i manteniment de l'activitat productiva existent, malgrat considerar que van "justos de recursos de personal".

Sobre el Pacte Nacional per la Indústria, ha dit que no estan descontents, però ha demanat més concreció: "Hi creiem".

CELSA

Preguntat pel futur de la siderúrgica Celsa, ha explicat que no ha tingut "cap contacte" amb l'empresa amb seu a Castellbisbal, dins la demarcació de la Cambra.

Ha afegit que "en el seu moment" es van posar a la disposició de l'anterior propietat --en referència a la família Rubiralta-- per mantenir l'activitat, i que la direcció no va veure interessant la intervenció de l'entitat.

DIÀLEG SOCIAL

Talamàs ha defensat que les cambres i les patronals "poden ser completament complementàries" i que coincideixen en la prestació d'alguns serveis.

Ha valorat que les cambres "no han d'entrar" en el diàleg social ni ho volen fer: ho ha justificat pel seu rol de defensa del conjunt de l'empresa --tant de la propietat com dels treballadors, ha dit-- i per voler evitar que les patronals en recelin.