Tajani diu que Itàlia no defensarà el reconeixement de Palestina sense l'acord d'Israel

Afirma que Espanya "ha de contestar a la CE" si s'interessa per la llei d'amnistia



BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors d'Itàlia i expresident del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ha afirmat que el seu país no defensarà el reconeixement de Palestina sense l'acord d'Israel.

"Som amics d'Israel. Itàlia no està a favor del reconeixement de Palestina sense l'acord d'Israel. L'objectiu és la pau. Dos pobles, dos estats. Però si no es reconeixen, és inútil, és propaganda, no m'agrada", ha dit aquest dilluns en la jornada 'Camí a la recuperació' que organitza el Partit Popular Europeu a Barcelona.

Quant a Hamas, ha dit: "És una organització terrorista com ETA o les Brigades Roges. No es pot parlar amb els terroristes. Cal respectar la població civil, però no podem oblidar el dret d'Israel a la seva defensa. La seva seguretat és una prioritat, com ho és el dret dels palestins a tenir un estat lliure, sense el domini terrorista".

El dirigent italià ha defensat Europa com la pàtria comuna on "sempre cal respectar" l'estat de dret, bé sigui a Hongria, Malta o Espanya, per la qual cosa ha dit que el Govern espanyol "ha de contestar" a la Comissió Europea si s'interessa per la llei d'amnistia, després de dir que una cosa és donar més autonomia a les regions i una altra és donar la independència.