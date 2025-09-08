Tajani defensa que Europa i els europeus no poden "abandonar" els seus valors i identitat

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors d'Itàlia, Antonio Tajani, ha defensat aquest dilluns que Europa i els europeus no poden "abandonar" els seus valors i identitat i ha afirmat que l'objectiu d'Europa és aconseguir l'alto el foc en els conflictes a Ucraïna i Gaza, textualment.
"Els europeus no podem abandonar els nostres valors. Són la nostra identitat. Cal defensar la llibertat, l'estat de dret, la democràcia. Per això cal arremangar-se, treballar, explicar-ho, però sense imposar-ho. Els europeus ho podem fer tot menys renunciar als nostres valors. I el valor no pot ser només els diners", ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.
Sobre les guerres a Ucraïna i Gaza, ha expressat que l'objectiu d'Europa és aconseguir l'alto el foc en tots dos conflictes i ha assegurat que, en les seves paraules, espera que Putin no guanyi la guerra.
"Cal treballar més amb Israel. Després de l'atac del set d'octubre, Israel tenia raó. Però ara Israel no té raó. La seva reacció ha estat desproporcionada", ha assenyalat.
Preguntat per si l'emigració és una amenaça o una oportunitat, ha apuntat que, per a Europa, l'emigració regular és una oportunitat i l'emigració il·legal és un "perill", perquè, segons ell, els que gestionen l'emigració irregular són criminals, com els traficants de drogues o armes.