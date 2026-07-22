La taiwanesa TCI destina 20 milions a un centre de producció i R+D a l'Hospitalet (Barcelona)

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
L'empresa taiwanesa especialitzada en desenvolupament i fabricació de complements alimentaris i productes de cura de la pell TCI ha invertit 20 milions d'euros a obrir a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) el seu primer centre de producció i R+D a Europa.
En un comunicat aquest dimecres, la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat explica que el centre crearà inicialment 15 llocs de feina qualificats i que preveu ampliar la plantilla progressivament a mesura que incrementi la seva capacitat productiva.
La inversió inclou la compra d'unes instal·lacions de 4.250 metres quadrats, la posada en marxa de noves línies de producció i l'adequació dels espais.
La planta comptarà amb àrees de fabricació, tres laboratoris, oficines i un espai d'exposició per a clients, i està previst que arrenqui l'activitat el maig del 2027.
TCI compta amb una plantilla de 1.000 treballadors arreu del món i, el 2025, va facturar prop de 200 milions de dòlars (175 milions d'euros).