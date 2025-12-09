Tailàndia/Cambodja.- Ascendeixen a set els morts pels atacs de Tailàndia a la frontera amb Cambodja

Europa Press/Contacto/Magdalena Chodownik
Guterres demana "moderació" i exhorta les parts a "evitar una escalada"
MADRID, 9 des. (EUROPA PRESS) -
Almenys set persones han mort i altres 20 han resultat ferides pels atacs perpetrats en la jornada d'aquest dilluns contra zones de la seva frontera amb Cambodja, ha anunciat aquest dimarts el Ministeri de Defensa cambodjà.
"Segons informació preliminar de les autoritats provincials, el bombardeig de zones civils per part de l'Exèrcit tailandès, del 8 al 9 de desembre de 2025, a les 6.00 hores (les 00.00 en l'Espanya peninsular i Balears) va causar la mort de set civils cambodjans i ferides a altres 20", ha assenyalat el seu portaveu, la tinent general Maly Socheata, a través de la xarxa social X.
En un comunicat difós en el seu compte oficial, el Ministeri de Defensa cambodjà ha condemnat de forma "enèrgica" uns atacs que ha titllat d"acte inhumà i brutal", reiterant la seva denúncia que Bangkok ha violat l'alto-el-foc i la declaració conjunta signada el passat 26 d'octubre a Kuala Lumpur, a Malàisia.
Poc abans, ha denunciat que les tropes tailandeses "van continuar disparant ininterrompudament durant tota la nit" contra àrees de les províncies de Banteay Meanchey --on han mort dues persones que viatjaven per carretera-- i les de Preah Vihear i Oddar Meanchey --on han mort almenys quatre--.
En el comunicat, Nom Pen ha instat Bangkok que "torni a implementar" la treva aconseguida a la capital malaya i ha assegurat que les forces cambodjanes "segueixen respectant i implementant infrangiblement totes les decisions del Govern (...) de Cambodja per resoldre el problema de forma pacífica, de conformitat amb el Dret Internacional, a fi de protegir la sobirania, la integritat territorial i la seguretat del poble cambodjà".
La situació ha portat a milers de residents a evacuar els districtes fronterers davant de la possibilitat que es produeixi una recrudescència dels atacs, segons informacions del diari 'The Khmer Times', mentre les autoritats de països com Vietnam i de la Unió Europea han demanat cautela i contenció.
En la mateixa línia s'ha manifestat en les últimes hores el secretari general de Nacions Unides, António Guterres, que ha instat Tailàndia i Cambodja que "actuïn amb moderació i evitin una major escalada".
En paraules del seu portaveu, Stéphane Dujarric, s'ha mostrat "preocupat per (...) els nous enfrontaments armats entre Cambodja i Tailàndia, en particular els atacs aeris i la mobilització d'equip pesant a la zona fronterera" i ha lamentat que "ja (n'hi ha) nombroses víctimes i desplaçaments a banda i banda de la frontera".
En aquest sentit, ha recordat a tots dos governs que "han de protegir als civils i facilitar l'ajuda humanitària", els ha demanat que "tornin al marc de l'acord" signat a la capital malaya i ha expressat la disposició de l'organisme per "recolzar tots els esforços encaminats a promoure la pau (...) a la regió".