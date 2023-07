La T1 de l'Aeroport de Barcelona inaugura tres botigues

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Aeroport Barcelona-el Prat ha inaugurat tres establiments comercials a la Terminal T1: una botiga de la companyia barcelonina Lola Casademunt, un local de la marca Relay i un establiment de Hub, ha informat Aena aquest divendres en un comunicat.

La botiga barcelonina de moda femenina i accessoris Lola Casademunt obre per primera vegada a l'aeròdrom, entre les portes d'embarcament B i C; l'obertura de Relay és la setena a les instal·lacions, i Hub obre el que és el seu segon establiment, --a més del que hi ha a la zona intermodal de la T1--, i es troba a la Plaça, la zona d'arribades de la primera planta.

Aquestes incorporacions s'afegeixen a les obertures recents de la botiga d'alta gamma The Gallery in Barcelona, les dues parafarmàcies de la Vita, o la botiga d'Ale-Hop, amb l'objectiu d'"adequar els seus serveis a la demanda de tots els tipus d'usuaris de l'aeroport", segons ha explicat Aena.