Synergym preveu invertir set milions a Catalunya el 2025 dins del seu procés d'expansió

Jordi Bella assegura que hi ha "una infraoferta elevada" de gimnasos a ciutats mitjanes

BARCELONA, 25 maig (EUROPA PRESS) -

El director general de Synergym, Jordi Bella, ha explicat que la cadena de gimnasos preveu invertir set milions d'euros a Catalunya durant aquest any en el seu procés d'expansió, i aconseguir els 25 centres enfront dels divuit actuals, en unes declaracions a Europa Press.

Aquest procés d'expansió té com a objectiu passar dels cent gimnasos que l'empresa tenia a Espanya el 2024 a 160 a finals d'aquest any i a 200 a finals del 2026.

Bella ha explicat que s'estan centrant a obrir a ciutats mitjanes a partir de 40.000 o 50.000 habitants, com Terrassa, Sabadell, Vic, Montcada i Reixac (Barcelona) o Lleida, on ja està present o preveu obrir centres en els pròxims mesos.

Ha assenyalat que en aquest tipus de ciutats hi ha "una infraoferta molt elevada" en el sector fitnes, la qual cosa provoca que a poblacions on era gairebé nul·la, s'obri un gimnàs d'aquest tipus i, en les seves paraules, la gent comença a fer esport.

El directiu ha assenyalat que el sector està en plena expansió per l'aparició d'aquest tipus de centres i per l'entrada "en massa" de la gent jove, que ha provocat que la mitjana d'edat als seus gimnasos passi de prop de 40 anys als 30 anys.

Ha explicat que "són ciutats on hi ha menys competència de grans marques, no tant de gimnasos petits", ja que a Barcelona, on tenen cinc centres, hi ha, textualment, més saturació de nombre de gimnasos i de grans marques.

'BREAK EVEN'

Bella ha explicat que preveuen que l'empresa aconsegueixi el 'break even', és a dir, l'entrada en rendibilitat, durant l'exercici actual.

"El 2024 ho hem tingut, a excepció de l'operació corporativa d'entrada d'un accionista, perquè quan entra un accionista hi ha una sèrie de despeses extraordinàries que només passen una vegada. Si no fos per aquestes despeses, estaríem ja en resultat net positiu", ha afegit.

No obstant això, ha recordat que la dada principal en què es fixa l'empresa és l'ebitda, que el 2024 va ser de 25 milions, mentre que la facturació va ser de 70 milions.

El directiu ha assenyalat que tots els clubs que obren estan "en plena ocupació" des del primer dia, la qual cosa els permet rendibilitzar els nous gimnasos en un termini de tres anys.