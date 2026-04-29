SympH2ony construirà una estació d'hidrogen al Port de Barcelona per 20 milions

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració del Port de Barcelona ha adjudicat aquest dimecres la construcció i explotació d'una futura hidrogenera a SympH2ony, la 'joint venture' de Toyota Tsusho Europe i Messer que invertirà més de 20 milions d'euros en el projecte, informa la infraestructura en un comunicat.
L'estació es construirà en una parcel·la de 7.000 metres quadrats, en una ubicació "estratègica" per donar servei al conjunt del port, tant a camions, com a autobusos i a maquinària portuària i logística, i de les zones adjacents.
Aquest equipament serà pioner en l'àmbit portuari estatal, ha defensat el Port de Barcelona, no tan sols perquè subministrarà hidrogen a vehicles terrestres i maquinària portuària, sinó perquè el produirà in situ a través d'energia 100% renovable, garantint així que el combustible sigui neutre en emissions.
Així, la infraestructura preveu que aquesta estació actuï com una "palanca" per a la transformació progressiva de flotes i equips cap a un tipus de mobilitat de zero emissions, "un dels grans reptes de la descarbonització del transport i l'activitat portuària".
La concessió inclou una termini de 40 anys prorrogables i també inclou la urbanització de l'entorn i la construcció d'una rotonda per facilitar l'entrada i sortida de vehicles.