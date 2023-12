Suspesa la reunió entre Bolaños i el president del Suprem pels atacs dels independentistes als jutges

MADRID, 13 des. (EUROPA PRESS) -

La reunió prevista aquest dimecres a les 12.30 hores entre el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i el president interí del Tribunal Suprem (TS), Francisco Marín Castán, s'ha suspès en plena escalada de tensió per l'assenyalament als jutges.

Fonts jurídiques han confirmat a Europa Press que la trobada fixada en l'agenda de La Moncloa s'ha suspès a última hora per "raons sobrevingudes".

Aquest moviment té lloc just després que dimarts al Congrés la diputada de Junts Míriam Nogueras va titllar d'"indecents" el president de la sala penal del Suprem, Manuel Marchena, i els magistrats del tribunal Carlos Lesmes i Pablo Llarena.

Així mateix, dimarts al Senat el representant de Junts, Josep Lluís Cleries, els va acusar d'emprendre una "batalla política" per "intentar torpedinar" la llei d'amnistia. Davant d'aquestes afirmacions, el mateix Bolaños va sortir en defensa dels jutges i de la seva independència.

"No comparteixo en absolut les crítiques que fa vostè als jutges i al poder judicial. Espanya és un estat de dret, una democràcia plena i els jutges actuen amb independència i amb separació de poders", va dir en resposta a Cleries durant la sessió de control al Govern central al Senat.

A més a més, va assenyalar que "la tasca fonamental del ministre de Justícia és garantir que els jutges poden fer la seva tasca sense ingerències, sense que ningú per darrere no intenti d'alguna manera influir-los, i amb tots els mitjans adequats per fer la seva tasca perquè Espanya sigui el que és, un estat de dret exemplar".