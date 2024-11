Suspesa la cotització de SolarProfit, que registra un ebitda negatiu de 14 milions

MADRID 1 nov. (EUROPA PRESS) -

El BME Growth ha decidit aquest divendres suspendre la negociació de les accions de SolarProfit després que la companyia va comunicar al mercat alternatiu la impossibilitat de presentar dins del termini previst els comptes auditats del primer semestre.

La firma catalana dedicada a la instal·lació de plaques solars assegura que publicarà l'informe de la primera meitat de l'exercici el dilluns 4 de novembre, tot i que avança que ha registrat fins a juny un ebitda negatiu de 14,3 milions d'euros amb una xifra de negoci consolidada de 9,9 milions d'euros.

SolarProfit preveu que l'informe d'auditoria inclogui dues excepcions: una referida al desenvolupament d'una eina informàtica i una altra relacionada amb l'inventari.

Sobre l'immobilitzat intangible corresponent al desenvolupament de l'eina informàtica valorat en 1,2 milions d'euros, l'auditoria considera que "existeixen indicis de deterioració a causa de la incertesa material relacionada amb l'empresa".

L'empresa assegura que ha presentat un pla de reestructuració, que li permetria, en cas de ser homologat, sortir de la situació d'insolvència, que els comptes han estat formulats sota el principi d'empresa en funcionament i d'acord amb això, "s'ha considerat mantenir activat el valor sense aplicar deterioració".

D'altra banda, respecte a l'inventari, l'auditor indica que a causa del tancament de gran part dels magatzems en els últims mesos, s'ha produït una reubicació i agrupació progressiva de l'inventari i dels utillatges que estaven a disposició dels equips d'operaris que la societat tenia en aquests magatzems "estant aquest procés en curs a la data de la revisió, quedant una part menor d'aquest pendent de recompte".

La companyia assegura que per poder reduir "de manera dràstica" l'estructura de costos ha treballat "intensament" en la reubicació i agrupació de tots els estocs de les més de 10 delegacions tancades com a magatzem, i de tots els utillatges dels treballadors afectats pels ERO, i ha concentrat tot aquest material en els magatzems principals.

"Un cop fet això, ha procedit a comptabilitzar de nou tots els materials i no ha pogut completar el procés abans de la revisió per part de l'auditor, a causa del gran volum de referències reubicades i als recursos de personal qualificat per a això actualment disponibles", explica SolarProfil.

La companyia estima finalitzar el procés abans del 31 de desembre i disposar de la informació completa a tancament de l'exercici.