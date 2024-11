Suspesa la circulació de trens entre València i Barcelona per les condicions meteorològiques

VALÈNCIA 13 nov. (EUROPA PRESS) -

Adif ha informat que la circulació de la línia València-Barcelona està interrompuda entre les estacions de Castelló de la Plana i Cambrils per les condicions meteorològiques de la zona, segons ha informat l'administrador ferroviari via xarxes socials.

Un nou temporal provocat per una dana està deixant pluges torrencials a zones de l'àrea mediterrània aquest dimecres, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). De fet, diverses comarques de Tarragona i Màlaga tenen avisos de nivell vermell, que implica perill extrem.

A la Comunitat Valenciana, el Centre de Coordinació d'Emergències manté l'alerta per pluges nivell taronja al litoral nord de Castelló i d'Alacant i tot el litoral de València, per precipitació acumulada en una hora de fins a 60 litres per metre quadrat, que aniran acompanyades de tempesta; i de fins a 150 litres per metre quadrat en 12 hores.

A més a més, a Catalunya, Renfe ha suspès aquest dimecres el servei alternatiu per carretera que ofereix en el tram que està en obres a la província de Tarragona per les "condicions de les carreteres derivades del temporal".

En concret, no hi ha servei entre Reus (Tarragona) i Saragossa a l'R15 i el servei llançadora de l'R17 entre Tarragona i Salou-Port Aventura s'ha suspès. Renfe ha establert limitacions de velocitat a 80 quilòmetres per hora entre Tortosa i l'Aldea a l'R16 i limitacions en el tram entre l'Ametlla de Mar (Tarragona) i Benicàssim (Castelló).