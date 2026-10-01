Suspès temporalment el judici a 4 policies per l'agressió a Español per l'absència d'un inspector

BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El tribunal de la secció 2 de l'Audiència de Barcelona, que jutja 4 policies nacionals acusats presumptament de lesionar Roger Español, que va perdre la visió d'un ull per l'impacte d'una pilota de goma durant el referèndum de l'1 d'octubre del 2017, ha suspès la vista fins aquest dijous a les 13.00 hores per la incompareixença d'un dels acusats, que es troba en un centre hospitalari per un problema de salut "sobtat".
El president de la sala ha pres aquesta decisió després que l'Advocacia de l'Estat hagi sol·licitat a l'inici de l'última sessió del judici, en què estava prevista la declaració dels quatre acusats, la suspensió per un problema de salut "sobrevingut" que impedeix que l'inspector que dirigia el Grupo Camel 50, al qual pertanyia l'escopeter, comparegui.
El magistrat ha instat la defensa de l'acusat a presentar com més aviat millor un informe mèdic que en justifiqui l'absència, i serà aleshores quan es decidirà si la sessió es reprèn al llarg de la tarda o s'assenyala per a un altre dia.
L'advocat de Roger Español, Benet Salellas, ha assegurat que les acusacions no havien estat informades d'aquesta circumstància i ha sol·licitat al tribunal que, en vista que l'acusat no ha aportat cap documentació que acrediti la seva absència i davant la petició d'una elevada condemna de presó, de 13 anys, se'l posi en immediata crida i cerca.
Mentre no s'acrediti, ha assenyalat que es tracta d'una "incompareixença" i n'ha demanat la detenció per localitzar l'acusat i que sigui portat per la força davant el tribunal i que pugui continuar el judici.