Suspès el servei ferroviari entre Madrid i Galícia fins que els autoritats permetin la seva represa

MADRID 14 ago. (EUROPA PRESS) -
El servei ferroviari d'alta velocitat entre Madrid i Galícia continuarà interromput davant de l'evolució dels incendis forestals que cremen bona part del territori de Castella i Lleó i Galícia.
"Amb la seguretat dels viatgers com a prioritat, i també dels serveis d'emergències que treballen en l'extinció, Adif mantindrà suspès el servei ferroviari fins que la direcció de l'extinció dels incendis que es registren a Zamora i Ourense, principalment, autoritzin el pas de trens amb plenes garanties de seguretat", ha explicat Renfe en un comunicat.
Aquesta decisió s'adopta després de tres dies de corts en aquesta línia duts a terme a petició de Bombers i Protecció Civil, i motivats pels incendis registrats a Ourense i Zamora.