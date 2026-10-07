Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Un jutge de Terrassa (Barcelona) ha suspès el primer judici dels bombers voluntaris contra la Generalitat que estava previst que se celebrés aquest dimecres, ha informat la plataforma Bombers Precaris en Lluita en un comunicat.
El magistrat de la secció social del tribunal d'instància número 2 ha comunicat a les parts la decisió a l'hora en la qual estava previst que arrenqués el judici, al·legant "litispendència impròpia", és a dir, en apreciar una connexió entre diversos judicis en tràmit.
Així, el jutge ha dictat l'acta de suspensió del judici als 5 demandants previst aquest dimecres a Terrassa en espera que es resolgui el primer procés, assenyalat el 20 d'octubre a Lleida, on es va presentar la primera demanda col·lectiva el novembre del 2025 i amb 109 demandants.
El president de Bombers Precaris en Lluita, Daniel Sitjà, ha cridat els bombers voluntaris a concentrar-se a Lleida el dia del judici, en la mateixa línia que l'advocada de la plataforma, Andrea Mena: "Hi anirem a defensar els mateixos drets que estem defensant en aquesta demanda".
El president de la FBVCat, Miquel Mesegué, ha valorat que l'ocorregut no és ni positiu ni negatiu, però que haver arribat fins aquí suposa una primera victòria: "Això es posposa una mica més, però una macrodemanda d'aquestes característiques és la primera que té lloc, és un cas únic en la història".