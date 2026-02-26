Suspenen uns minuts el ple del Parlament després de caure les peces d'un llum de l'hemicicle

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament d'aquest dijous s'ha suspès durant uns 7 minuts quan la llàgrima d'una de les tres grans aranyes de vidre de l'hemicicle ha caigut.
Ha passat minuts abans de les 12.30 hores, mentre el diputat de la CUP Dani Cornellà intervenia en el debat d'una moció sobre mobilitat, quan el president, Josep Rull, li ha demanat que s'aturés, ha suspès "per precaució" el ple i ha demanat als diputats que es retiressin de la zona.
Després d'una inspecció per part dels treballadors del Parlament, s'ha reprès el ple en acreditar-se que no hi havia risc de més despreniments, tot i que Rull ha explicat que aquest divendres es farà una "revisió integral" dels tres llums de l'hemicicle.