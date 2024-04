Suspenen un debat electoral a la UPF amb tensió entre estudiants i partidaris de Vox

BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

L'organització Deba-t ha suspès aquest dijous un debat electoral a la UPF de Barcelona, després de mitja hora de tensió entre estudiants i simpatitzants de Vox, en un acte al qual han assistit, entre d'altres, el candidat del PP, Alejandro Fernández, i la número 2 per la CUP, Laure Vega.

El portaveu de Vox a Catalunya, Joan Garriga, partit que no havia estat convidat a l'acte, ha entrat a l'auditori on s'havia de fer el debat per exigir la seva presència, després que una resolució de la Junta Electoral Provincial de dimarts obligava a incloure Vox en la conferència.

Els estudiants han acabat cancel·lant l'acte, en vista de la impossibilitat de mantenir un diàleg fluid, amb crits de 'Fora feixistes de la universitat' per part d'alguns estudiants i crítiques d'altres pel rebuig reiterat de l'organització a incloure Joan Garriga en el debat.