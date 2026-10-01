Suspenen a Barcelona el "primer" desnonament pels decrets d'habitatge, segons el Sindicat de Llogateres

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El Sindicat de Llogateres i Llogaters ha anunciat la suspensió del desnonament d'una veïna del districte de Sant Andreu de Barcelona previst aquest dijous a les 9.30 hores, el "primer" des de l'aprovació pel Consell de Ministres dels dos reials decrets d'habitatge.
Així s'ha acordat després que el sindicat hagi presentat un incident de suspensió del desnonament en què al·lega que els reials decrets recullen l'adopció de mesures urgents per a la protecció de la funció social de l'habitatge, motiu pel qual la magistrada finalment ha ordenat la suspensió del desnonament, segons la resolució consultada per Europa Press.
En un missatge a X recollit per Europa Press, el sindicat ha anunciat: "Avui la Maca es queda a casa seva. Demà, els vots del Congrés han de decidir si aquest decret continua vigent o si la Maca l'haurien d'haver desnonat".
Desenes de veïns s'havien concentrat des de primera hora del matí davant el domicili on s'havia de dur a terme el desnonament, situat al carrer Otger, per traslladar el seu suport a la veïna, que ja va patir un primer intent de desnonament al juliol.
Els dos reials decrets d'habitatge seran sotmesos a votació aquest divendres al Congrés per ser convalidats.