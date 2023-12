Susana Díaz troba innecessaris els verificadors del PSOE amb Junts i ERC

MADRID, 5 des. (EUROPA PRESS) -

La senadora i expresidenta d'Andalusia Susana Díaz ha assegurat que és "innecessari" que dos verificadors internacionals s'encarreguin de comprovar el compliment dels acords entre el PSOE i Junts i entre els socialistes i ERC, i ha al·legat que el seu partit "sempre compleix" el que acorda "paraula per paraula".

Així ho ha assegurat en unes declaracions a 'Espejo Público' d'Antena 3 que ha recollit Europa Press, en què també ha reivindicat el "cafè per a tothom" i per això l'extensió de les mesures que s'acordin per a Catalunya a la resta de comunitats, inclosa Andalusia.

"Jo ho trobo innecessari. I a més, per què crec que són innecessaris els verificadors? Perquè el PSOE és un partit que sempre compleix el que acorda", ha sostingut l'expresidenta andalusa, posant d'exemples l'acord de l'article 155 pactat amb el PP de Mariano Rajoy o el pacte antiterrorista subscrit quan el popular José María Aznar estava al capdavant del Govern central.

No obstant això, i malgrat incidir que el seu partit compleix "paraula per paraula" tots i cadascun dels acords que subscriu amb altres forces polítiques, Díaz ha advertit que "caldrà veure" si Junts i ERC mantenen el que s'ha acordat, ja que les dues forces independentistes "no es refien l'una de l'altra" i estan immerses en "una cursa" per les pròximes eleccions autonòmiques.

Preguntada sobre els possibles pactes del PSOE amb els partits independentistes en les respectives taules de negociació, l'ara senadora del PSOE ha indicat que reclamarà que els acords s'estenguin a la resta de territoris.

"Jo crec en l'Espanya de la igualtat. I si hi ha una quitació (del deute) per a Catalunya, doncs jo també defensaré que n'hi hagi per a Andalusia, per a Castella-la Manxa, per a Aragó, per a Castella i Lleó i per a Galícia, perquè aquest és el model en el qual crec", ha afegit, i ha compartit que creu "en el cafè per a tothom" a diferència de l'expresident català Carles Puigdemont.