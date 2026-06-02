Susana Calvo s'incorpora a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya com a independent

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat la incorporació de Susana Calvo com a membre independent de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, informa en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
La incorporació s'emmarca en l'estratègia del Govern de reforçar la governança de les entitats del sector públic de la Generalitat amb professionals externs "amb experiència i coneixement especialitzat".
Calvo compta amb més de 15 anys d'experiència en el sector de la ciberseguretat i actualment és la directora global d'Information Security & Cybersecurity de Puig.