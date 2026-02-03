Surt a licitació la millora del Port de les Cases d'Alcanar (Tarragona) per 4,28 milions

TARRAGONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
L'empresa pública Ports de la Generalitat ha tret a licitació per 4,28 milions d'euros l'execució de les obres del Port de les Cases d'Alcanar (Tarragona), que impliquen la prolongació del dic i la construcció d'un espigó antireflector interior al mateix dic.
Aquestes obres, que compten un termini d'execució de 8 mesos, tenen l'objectiu de millorar la protecció de la infraestructura, reduir l'agitació interior i evitar que l'onatge sobrepassi el contradic del port, cosa que afecta les embarcacions, ha explicat el Govern aquest dimarts en un comunicat.
El Port de les Cases d'Alcanar és l'únic de la costa catalana amb una bocana o canal d'entrada amb orientació cap al nord-est, "fet que provoca que el port sigui més vulnerable als temporals de llevant" i afecta les instal·lacions i l'activitat pesquera i nàutica, explica el text.