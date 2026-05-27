Surt a informació pública el projecte del parc natural de les Muntanyes de Prada de Conflent (Tarragona)

TARRAGONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha publicat aquest dimecres a informació pública el projecte de decret de declaració del parc natural de les Muntanyes de Prada de Conflent, Poblet i la Serra de la Llena (Tarragona) després del procés de participació ciutadana, informa la Conselleria en un comunicat.
En concret, durant aquest procés s'han recollit 851 aportacions ciutadanes a través dels canals oficials i 150 addicionals durant les sessions territorials específiques, de les quals un 85,3% han estat integrades totalment o parcialment en els documents finals o derivades a instruments de gestió posterior.
El projecte suposa la creació del 15è parc natural de Catalunya, i el primer que es crea en més de 10 anys, amb una superfície delimitada després de les consultes de 38.900 hectàrees, respecte a les 43.640 de fases anteriors, i que inclourà 22 municipis de 5 comarques.
També s'ha millorat el model de governança, amb la creació d'una assemblea d'alcaldies i una representació més gran de la propietat privada, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i les entitats socials en la Junta Rectora, i es preveu l'impuls de les activitats agràries, forestals i ramaderes.
A partir d'aquest dimecres, per tant, el projecte de decret i el pla de protecció estaran disponibles per a consulta durant un termini de 45 dies, i una vegada s'analitzin les al·legacions, es preveu que el Govern aprovi el decret de manera definitiva aquest mateix any.