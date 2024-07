El Suprem veu amnistiable els desordres públics dels manifestants del procés però planteja consultar-ho al TC

Considera que la llei pot vulnerar el dret a la igualtat davant la llei



El Tribunal Suprem (TS) ha determinat que són amnistiables els delictes de desordres públics i d'atemptat a l'autoritat investigats als manifestants del procés, però ha plantejat la possibilitat de consultar-ho al Tribunal Constitucional (TC) en considerar que la llei pot resultar discriminatòria per, entre altres motius, vulnerar el dret a la igualtat davant la llei.

Els magistrats han donat un termini de 10 dies a la Fiscalia i a les defenses involucrades en els dos casos estudiats perquè presentin les seves al·legacions sobre la pertinència de plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat.

El tribunal ha adoptat la decisió després d'estudiar dos casos: el de dos ciutadans condemnats per desordres públics per uns fets produïts a Girona després de la sentència del Suprem sobre la causa del procés; i el d'una persona condemnada per atemptat a l'autoritat en unes protestes a Barcelona contra la mateixa resolució.