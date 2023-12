El Suprem valida la sentència del TSJC que va anul·lar la Zona de Baixes Emissions de Barcelona

BARCELONA, 1 des. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) ha validat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que el març del 2022 va anul·lar la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona, que restringeix la circulació de determinats vehicles a la ciutat, una normativa que el consistori va actualitzar el gener del 2023.

En una sentència consultada per Europa Press aquest divendres, el Suprem ha desestimat el recurs que van presentar la Generalitat, l'Ajuntament i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) contra la resolució del tribunal català per mirar d'anul·lar-la.

No obstant això, ara el Suprem subscriu els arguments de la primera decisió, que el TSJC va sostenir en la "manca d'informes que avalin algunes restriccions, excés de l'àmbit geogràfic d'implantació i massa restricció del tipus de vehicles afectats", entre altres motius.

Segons el tribunal, "l'ordenança incideix especialment en els titulars amb menor capacitat econòmica per renovar el seu vehicle", i afegeix que en el cas dels vehicles professionals, la limitació es projecta especialment en els col·lectius de menys capacitat econòmica per a la renovació del vehicle, com els autònoms, les microempreses o les pimes.

L'ordenança que anul·la aquesta sentència va ser aprovada pel plenari municipal el 20 de desembre del 2019, va entrar en vigor el gener del 2020 i l'Ajuntament de Barcelona la va modificar el gener del 2023.