El Suprem va frenar la llei de nets per preservar la "transparència" de les eleccions

MADRID 10 set. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem ha paralitzat cautelarment el vot de les persones ja inscrites en el cens electoral de residents absents (CERA) que van aconseguir la nacionalitat a través de la llei de nets i les noves inscripcions per preservar "la transparència del procés electoral i la confiança de la ciutadania en els resultats", davant la "magnitud" de l'augment del cens.
Així ho ha argumentat en dues interlocutòries, recollides per Europa Press, després d'anunciar aquesta setmana la decisió de frenar els efectes electorals de la llei de nets, una disposició de la llei de memòria democràtica que concedeix la nacionalitat als descendents d'exiliats, arran dels recursos de Iustitia Europa i Vox.
El Suprem argumenta que l'"increment extraordinari del nombre d'electors inscrits en el CERA", que a més està "en constant augment", pot "afectar la transparència del procés electoral i la confiança de la ciutadania en els resultats".
I assenyala que aquest cens té 408.262 inscrits més, a 1 de juliol del 2026, que en el cens corresponent a les eleccions generals del 2023: 2.736.522 electors respecte a 2.328.260.
El Suprem considera que "aquest creixement genera un perill fundat, real i seriós que pot afectar greument l'objectivitat i la transparència del procés electoral, i causar aleshores un dany irreversible".