El Suprem suspèn temporalment la citacions de Puigdemont i Wagensberg pel cas Tsunami

MADRID, 14 juny (EUROPA PRESS) -

La magistrada del Tribunal Suprem (TS) Susana Polo ha acordat "suspendre temporalment" la sol·licitud d'assistència judicial i l'ordre d'investigació europea (OIE) que va remetre a Suïssa i amb les quals pretenia citar en la causa Tsunami Democràtic tant l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont com el diputat d'ERC Ruben Wagensberg.

Així consta en una providència, a la qual ha tingut accés Europa Press, en la qual Polo apunta que adopta aquesta decisió en atenció als informes de les parts que ha rebut després de sol·licitar-los el seu posicionament arran de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia.

El que la magistrada no ha suspès en canvi és la notificació de les resolucions dictades en la causa a Puigdemont.

A l'abril, la magistrada va citar com a investigat Carles Puigdemont perquè entre el 17 i el 21 de juny declarés de manera voluntària i via videoconferència en la causa oberta per presumptes delictes de terrorisme dins el cas Tsunami Democràtic.

En una interlocutòria, la jutgessa també convocava Wagensberg perquè comparegués en els mateixos termes en el procediment que ara se segueix al Suprem, després que al febrer va assumir la competència sobre els fets relatius a tots dos dirigents a petició de García-Castellón, que encara investiga una altra desena de persones pels aldarulls atribuïts a la plataforma independentista.

Es tractava de la primera diligència que ordenava Polo des que va rebre l'encàrrec d'instruir la causa de Tsunami Democràtic. Cal recordar que l'assumpte està en mans del Suprem atès que Puigdemont i Wagensberg gaudeixen de la condició d'aforats.