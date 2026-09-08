El Suprem suspèn de manera cautelar el vot dels nacionalitzats per la llei de nets

Fernando Sánchez - Europa Press - Arxiu
MADRID 8 set. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem ha resolt suspendre de manera cautelar el vot de les persones ja inscrites en el cens electoral de residents absents (CERA) i que van aconseguir la nacionalitat a través de la llei de nets, llevat que acreditin que els familiars van patir exili.
Mitjançant una decisió avançada i recollida per Europa Press, la sala contenciosa-administrativa acorda suspendre els efectes electorals per a aquestes persones de cara als processos electorals que es puguin convocar, estimant les mesures demanades per Vox i Iustitia Europa.
A més, l'alt tribunal estableix que les noves inscripcions afectades quedaran suspeses un cop finalitzada la tramitació i que aquestes mesures seran vigents fins que es dicti sentència en el procediment.