El Suprem s'oposa a la concessió d'un segon indult a Junqueras per la pena d'inhabilitació

MADRID 7 maig (EUROPA PRESS) -

El tribunal que va jutjar el procés s'ha oposat a concedir un segon indult a l'exvicepresident Oriol Junqueras i als exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa per les penes d'inhabilitació, dins el procediment obert arran de la petició formulada per un ciutadà particular a favor dels líders independentistes.

D'aquesta manera, el Tribunal Suprem ratifica la posició que ja va mantenir en el seu moment, quan es va analitzar les peticions d'indult que van conduir a que el juny del 2021 el Govern central eximís les penes de presó als condemnats pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017.

La Fiscalia, no obstant això, ha canviat de posicionament ja que en el seu moment s'hi va oposar i ara s'ha pronunciat a favor d'indultar la pena d'inhabilitació a Junqueras i els exconsellers, en considerar "excessiu" que la continuïn complint, tenint en compte que la llei d'amnistia permetrà que altres implicats en el procés independentista vegin extingida tota la seva responsabilitat penal "sense ser jutjats".